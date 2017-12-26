Россия проиграла Чехии на молодежном чемпионате мира по хоккею

Cборная России потерпела поражение от команды Чехии в первом матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 26 декабря, и завершилась со счетом 5:4. В составе команды Валерия Брагина заброшенными шайбами отметились Алексей Полодян (6-я минута), Марсель Шолохов (10), Артур Каюмов (58) и Владислав Семин (60). За чехов отличились Мартин Нечас (5), Остап Сафин (8), Филип Задина (26), Филип Хитил (38) и Филип Крал (47).

В следующем матче сборная России сыграет со швейцарцами. Игра пройдет 28 декабря. На следующий день чехи проведут встречу с командой Швеции.

Молодежный чемпионат мира проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк) и завершится 5 января.

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