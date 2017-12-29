Российские хоккеисты забросили пять шайб белорусам на молодежном чемпионате мира

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в городе Баффало и завершилась со счетом 5:2 в пользу россиян. В составе победителей шайбами отметились Алексей Полодян (11-я минута), Герман Рубцов (13-я), Клим Костин (24-я и 49-я), Артур Каюмов (45-я). Белорусы ответили результативными действиями Дмитрия Дерябина (43-я) и Сергея Пищука (51-я).

В следующем матче отечественным хоккеистам будет противостоять лидер группы В — сборная Швеции. Встреча пройдет 1 января. Россия идет на втором месте с шестью очками.

В предыдущем туре сборная России с таким же счетом обыграла команду Швейцарии. В первом матче на турнире подопечные Валерия Брагина уступили чехам — 4:5.

Молодежный чемпионат мира проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк) и завершится 5 января.

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