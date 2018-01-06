Шутку про помешательство Трампа на гориллах американцы массово приняли за правду

Американцы поверили фейковому посту о помешательстве президента США Дональда Трампа на телеканале о гориллах. Об этом пишет портал Mashable.

Известный в Соединенных Штатах артист Бен Уорд в своем Twitter опубликовал заметку, поданную как выдержки из книги «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри».

Шутка Бена Уорда, поданная под видом выдержки из книги Майкла Вульфа, гласила: «В первую же ночь в Белом доме президент Трамп пожаловался, что телевизор в его спальной сломан, поскольку на нем нет канала про горилл. Сотрудники Белого дома отыскали множество документальных фильмов про горилл и смонтировали их так, чтобы получился своеобразный телеканал. Трамп, впрочем, оказался недоволен, заявив, что канал слишком скучный, поскольку гориллы не дерутся».

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За сутки шутка собрала более 50 тысяч лайков и более 15 тысяч репостов. Причем фейку поверили не только простые пользователи соцсети, но и известные артисты и телеведущие. Репортер телеканала CBC Кит Боуг и вовсе поднял тему телеканала о гориллах во время утреннего новостного шоу.

Майкл Вульф в своей книге рассказал о принципах работы Белого дома при Трампе. В частности, он заявил, что Трамп вовсе не жаждал победы на президентских выборах, поскольку считал, что поражение может дать ему больше возможностей.

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