На «новоселье» в петербургском СИЗО «Кресты-2» избили 12 человек

В новом СИЗО «Кресты-2» в Колпино (Санкт-Петербург) были жестоко избиты 12 человек. Об этом в воскресенье, 7 января, со ссылкой на собственные источники сообщает 78.ru.

«Сотрудниками учреждения УФСИН России по Петербургу и Ленинградской области в присутствии сокамерников жестоко избивались подследственные и осужденные. Всего к настоящему моменту в числе пострадавших — 12 человек. Эпизоды зафиксированы в декабре прошлого и январе текущего года», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, арестанты также помещались в психиатрическое отделение, где их заставляли принимать сильные препараты.

Подследственные и осужденные были недавно перевезены в СИЗО «Кресты-2» из старого СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной Санкт-Петербурга.

14 ноября стало известно, что группа молодых людей проникла в здание СИЗО «Кресты-2» еще до его ввода в эксплуатацию, сняла свою прогулку на видео и опубликовала запись в YouTube.

СИЗО, рассчитанное на четыре тысячи человек, стало крупнейшим изолятором в Европе. Экстремалы осмотрели камеры, комнаты охраны, санузлы и даже нашли бомбоубежище. Каким образом сталкеры проникли на территорию режимного объекта, неизвестно.

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