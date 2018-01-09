Взрослый японец за три недели вырос на девять сантиметров

Японский астронавт Норисигэ Канаи за три недели вырос на девять сантиметров. Об этом член экипажа МКС сообщил в своем Twitter.

«Сегодня у меня важное сообщение. Я прошел медобследование, предполагающее измерение физических параметров, мой рост увеличился на 9 сантиметров. Вот так я подрос за три недели», — отметил астронавт.

Канаи опасается, что не сможет поместиться в сиденье российского пилотируемого корабля «Союз МС».

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В Японском агентстве аэрокосмических исследований отмечают, что длительное пребывание в невесомости обычно приводит к увеличению роста человека всего на 1-2 сантиметра.

«Когда в условиях невесомости нагрузка на позвоночник изменяется в десятки раз, то хрящевая ткань межпозвонковых дисков просто расправляется, и это естественно ведет к изменению, к увеличению роста человека, а точнее — длины его тела», — объяснил РИА Новости ситуацию с Канаи хирург-ортопед Владимир Хорошев.

Экипаж в составе россиянина Антона Шкаплерова, американца Скотта Тингла и японца Норисигэ Канаи прибыл на МКС 19 декабря 2017 года. В рамках миссии космонавтам предстоит провести 51 научный эксперимент.

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