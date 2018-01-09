Егерь и экипаж ДПС задержали друг друга в Приморье

В Лазовском районе Приморья егерь поймал заподозренных в браконьерстве сотрудников ДПС, которые привлекли его к административной ответственности, передает Newsbox24.tv.

По словам лесника, он встретил гаишников в 20 километрах от дороги. Мужчине они пояснили, что пришли сюда, услышав звук выстрела.

Изданию егерь сообщил, что находился в засаде и уже не в первый раз встречает этих сотрудников ГИБДД в своем лесу. При этом дорожные инспекторы составили на егеря протокол.

По данным полиции, наряд ДПС задержал сотрудника охотобщества 4 января, когда он двигался по дороге с превышением скорости. На заднем сиденье у мужчины находилось заряженное ружье, за что его и привлекли к административной ответственности.

После публикации в СМИ в региональном МВД назначили служебную проверку. Инцидентом также заинтересовались в прокуратуре и запросили составленный на егеря протокол.

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