Названы главные сексуальные предпочтения россиян

PornHub раскрыл статистику по 2017 году и рассказал о порнографических предпочтениях его пользователей по всему миру, в том числе и о вкусах россиян.

Главной тенденцией минувшего года стало порно для женщин. Оно оказалось популярнее пародий на «Рика и Морти», спиннеров и других трендов года. В среднем, его искали на 1,4 тысячи процентов чаще.

В 2017 году лидерство на крупнейшем в мире сайте для взрослых удерживало лесбийское порно. Его в прошедшем году искали чаще, чем ролики в категориях «хентай», «milf» или «инцест». Самыми популярным запросами в России остаются видео с тегами «русские», Overwatch, «хентай» и категория «мамочки».

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Среди порноактеров предпочтение отдавали испанцу Хорди Эль Нино Полла, американцу Мандинго и итальянцу Рокко Сиффреди. Самыми востребованными актрисами на PornHub были Райли Рид, Миа Халифа и Лиза Энн. У россиян самой популярной звездой по-прежнему остается Саша Грей, хотя она уже больше пяти лет не снимается в порно.

Среднесуточная аудитория PornHub в 2017 году составляла 81 миллион человек. Время, проведенное посетителями на сайте, увеличилось до 9,5 минут. Больше всех времени — 13 минут — на сайте проводят жители Филиппин. Россиянам хватает восьми минут на сайте. Больше двух третей посетителей PornHub из России — мужчины.

В сентябре 2017 года стало известно, что Россия опережает страны Европы по увлечению порно с трансгендерами в последние несколько лет.

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