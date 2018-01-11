В Кремле оценили качество политических Telegram-каналов

Президент России Владимир Путин получает только достойную внимания информацию из Telegram-каналов, для главы государства по интернету готовится отдельный дайджест, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в четверг, 11 января.

«Согласитесь, что большинство сообщений политологических или околополитологических Telegram-каналов представляют собой информационные потоки очень низкого качества, если не сказать худшего», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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В середине декабря Песков сообщил, что в Кремле ведутся споры по поводу данных из Telegram, в частности о том, поступательное это или «регрессивное развитие» в плане средств массовой информации. Песков считает, что в мессенджере идет «потеря качества, но увеличение скорости».

О том, что Кремль ведет мониторинг информации основных общественно-политических каналов в Telegram, Песков сообщал 25 сентября. Тогда же он уточнял, что между ними и традиционными СМИ не ставится знак равенства.

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