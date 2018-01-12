Сотрудники колонии раздели мать заключенного

Инспекторы одной из исправительных колоний в Удмуртии заставили мать заключенного полностью раздеться перед свиданием с сыном. Об этом сообщила организация «За права человека».

Женщина рассказала правозащитникам, что приехала на длительное свидание. Сначала сотрудники колонии настояли на снятии всей одежды и обуви, затем велели спустить до колен нижнее белье. Россиянка исполнила требования, опасаясь, что не сможет увидеться с сыном.

Глава удмуртского отделения «За права человека» Лариса Фефилова направила жалобу на действия сотрудников колонии в прокуратуру, на что представители надзорного ведомства заявили, что процедура полного досмотра родственников заключенных законна: в 2015 году Минюст издал соответствующий приказ. До поправок сотрудник колонии имел право перейти к личному досмотру только в том случае, когда досматриваемый отказывался добровольно выдать сокрытые запрещенные предметы.

Ранее «Тайга.инфо» сообщила о том, что в Новосибирске на досмотрах перед свиданиями одну из женщин заставили обнажиться и показать использованную прокладку, а с ее младенца сняли памперсы и проверили руками его промежность.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!