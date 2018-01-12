Отрубивший руки жене ревнивец попросил дождаться его из тюрьмы

26-летний Дмитрий Грачев, отрубивший своей жене руки, попросил пострадавшую дождаться его из тюрьмы. Об этом изданию «Московский комсомолец» рассказала сама потерпевшая Маргарита Шейкина (Грачева).

По ее словам, он через знакомых передавал записки из СИЗО, в которых требовал дождаться его освобождения, простить, забрать заявление о разводе, и грозил убийством. «Либо он специально это делает, чтобы его признали больным. Хотя мне кажется, он реально думает, что просто меня наказал, и теперь у нас будет счастливая семья», — сказала Шейкина.

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Женщина также рассказала, что, пока ее муж отсекал ей руки топором, оставался абсолютно спокоен.

Трагический случай произошел 11 декабря. Ревнивый муж, заподозривший 25-летнюю жительницу Серпухова в измене, вывез ее в лес, где на протяжении полутора часов отрубал ей пальцы и кисти рук. При этом он перевязывал руки жертвы жгутом, чтобы та не умерла от кровопотери. После экзекуции он отвез женщину в городскую больницу.

Врачи сумели пришить пострадавшей левую руку, из правой пришлось сформировать культю. В браке супруге прожили пять лет, у них двое детей, 3 и 4 лет.

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