Итальянцы изобрели кроссовки на лентах

Итальянский дизайнер Чезаре Касадеи представил новую модель женских кроссовок, получившую название Fiona. Об этом редакции Ленты.ру сообщила пресс-служба бренда Casadei.

Особенность обуви — крепление на ноге при помощи эластичных лент. По словам дизайнера, его целью было «создать практичные и удобные кроссовки, которые остаются стильными и эффектными».

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Бренд Casadei основан Квинто и Флорой Касадеи (Quinto & Flora Casadei) в 1959 году в итальянском городе Сан-Мауро-Пасколи. В настоящее время марка производит обувь и аксессуары для женщин и мужчин. Компанию возглавляет сын Квинто и Флоры Чезаре Касадеи, он также является дизайнером бренда.

Осенью 2017 года Casadei представила капсульную коллекцию, разработанная совместно с российской моделью Леной Перминовой. В коллекцию вошла обувь из кожи, замши и атласа.