В США придумали новое обвинение для русских хакеров

Российские хакеры могут планировать атаки на сайты антидопинговых агентств во время Олимпиады. С таким предупреждением выступила американская компания, работающая в сфере компьютерной безопасности ThreatConnect Inc. Соответствующее обращение размещено на ее сайте.

Вывод специалисты компании сделали после того, как обнаружили регистрацию трех новых доменов, копирующих сайты комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии.

В докладе ThreatConnect Inc сказано, что она «не располагает свидетельствами» того, что хакеры будут использовать копии доменов злонамеренно, однако сайты могут представлять собой базу для последующих атак. При этом можно допустить боле широкую атаку на предстоящие Олимпийские игры.

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10 января хакеры из группы Fancy Bear опубликовали письмо, в котором утверждалось, что истинной целью допингового скандала была не борьба с допингом, а расширение влияния WADA на Международный олимпийский комитет и отстранение от участия в играх сборной России.

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