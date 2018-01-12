Россиянам дали бесплатно посмотреть фильмы и сериалы

В начале января на главную страницу «Яндекса» добавили возможность поиска фильмов и сериалов. Об этом в пятницу, 12 января, со ссылкой на директора по развитию видеосервисов компании Ольгу Филипук сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По словам Филипук, «Яндекс» приобрел лицензии на показ нескольких тысяч фильмов, мультфильмов и сериалов. «Постепенно библиотека расширяется. Мы в первую очередь отбираем контент, наиболее востребованный у аудитории, следом дополняем его классическими библиотеками», — пояснила она.

В данный момент на главной странице поисковика уже доступны такие киноленты, как «Ла-Ла Лэнд», «Время первых» и «Омерзительная восьмерка».

Отмечается, что пользователи сети также могут смотреть фильмы и на других сервисах компании — на «Кинопоиске», «Яндекс.Телепрограмме» и «Яндекс.Видео». Ранее там размещался контент, собранный из других онлайн-кинотеатров. Теперь публикуются только лицензированные компанией ленты.

Филипук добавила, что пока пользователи «Яндекса» могут смотреть купленные сервисом фильмы совершенно бесплатно. Тем не менее в «ближайшее время» компания собирается запустить платную подписку. Директор по развитию видеосервисов отказалась раскрывать подробности и назвать сумму, которую «Яндекс» потратил на закупку фильмов и сериалов.

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