Россиян уличили в чрезмерном увлечении порно

В сети появился рейтинг самых популярных категорий русскоязычной Википедии за 2017 год. Список был опубликован пользователем с ником Emaus на сайте онлайн-энциклопедии.

Судя по его данным, в прошлом году россияне больше всего интересовались футболистами, активно искали информацию о популярных личностях и животных, а также усердно читали про фильмы для взрослых. Особой любовью среди посетителей Википедии пользовались порноактрисы, которые вошли в топ онлайн-энциклопедии сразу в нескольких категориях: по странам, по алфавиту и по кинематографу России и США.

«Судя по списку, футболисты и персоналии опередили порноактрис, которые занимали в прошлом году второе и третье место», — подчеркнул Emaus, отметив, что в список также попали русские мужские имена, список населенных пунктов, умершие в 2017 году люди и фильмы по алфавиту.

Тем не менее, самой популярной страницей на Википедии стала главная страница сайта — самый высокий уровень посещаемости пришелся на 15 января прошлого года.

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