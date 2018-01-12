Созданы избавляющие от боли в ногах сланцы

Врач американской клиники Warner Orthopedics & Wellness в городе Батон-Буж из американского штата Луизиана Мередит Уорнер создала сланцы, которые помогут избавиться от боли в ногах. Об этом сообщает издание Footwear News.

Материалы по теме В ноги ушло Носки как способ самовыразиться и войти в мир люксовой моды

Обувь стоит 99 долларов. Утверждается, что подобные сланцы могут решить проблему подошвенного фасциита, сопровождающийся болью в области пятки. Они помогают поддерживать стопу, уменьшить нагрузки на колени, лодыжку и поясницу. Также The Healing Sole поможет уменьшить давление на болезненную часть пятки.

9 января сообщалось, что американский дизайнер и основатель собственного бренда Рик Оуэнс создал совместно с немецкой маркой Birkenstock шлепанцы, покрытые мехом пони. Кроме черных сланцев из шкуры, в капсульной коллекции также будет представлена обувь, покрытая зерненой кожей и фетром.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!