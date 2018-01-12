Польша обвинила Евросоюз в глухоте

Президент Польши Анджей Дуда во время приема иностранных послов заявил, что организации Евросоюза глухи к нуждам стран-членов, указывая на Brexit и недавно прошедшие выборы в некоторых странах. Об этом сообщает EuroNews 12 января, в пятницу.

Глава государства выступил с речью перед иностранными послами на новогоднем приеме в президентском дворце в Варшаве. Дуда заявил, что Евросоюз отчасти виноват в том, что он назвал «общественным разочарованием».

«Институты Евросоюза должны взять на себя часть ответственности за то, что общество разочаровано в интеграции, и должны проанализировать свои ошибки. Задача институтов ЕС — выстраивать гармоничную европейскую политику, а не разделять и настраивать друг против друга европейские нации», — сказал президент.

В последнее время между Польшей и ЕС появились противоречия. Так, 9 января председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретился с польским вице-премьером Матеушем Моравецким, чтобы обсудить, как не допустить введение санкций против государства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!