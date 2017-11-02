Польша ужесточит политику в отношении Украины

Польская внешняя политика в отношении Украины будет пересмотрена. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает в четверг, 2 ноября, «Радио Польша».

По его словам, Варшава осознает важность отношений с Киевом и независимости Украины, которая является существенным элементом безопасности Польши. «Однако украинцы, понимая это, решили, что вопросы, которые нас разделяют, то есть исторические вопросы, должны отойти на второй или третий план. Но так быть не может», — сказал глава польского внешнеполитического ведомства.

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Он добавил, что в настоящее время началась процедура, позволяющая вводить запрет на въезд в Польшу людям, занимающим радикальную антипольскую позицию, — как простым украинским гражданам, так и представителям власти.

«Мы не согласимся с аннексией украинской территории, нарушением международного права и агрессией со стороны России, однако в двусторонних отношениях мы будем спрашивать с Украины», — отметил Ващиковский.

В контексте недавнего запрета полякам проводить эксгумационные работы на территории Украины Ващиковский не исключил отмены своего визита и визита президента Анджея Дуды в Киев.

4 июля глава польского МИД выступил с заявлением, что Варшава будет против интеграции Украины в ЕС до тех пор, пока между двумя странами не разрешатся исторические споры и вопросы польского меньшинства. «Хуже всего дело обстоит [в отношениях между Украиной и Польшей], конечно, в вопросах исторических. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете», — почеркивал Ващиковский.