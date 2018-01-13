Медведев завоевал первый титул в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса де Минора в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Сиднее. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счетом 1:6, 6:4, 7:5 в пользу 21-летнего москвича. Он упустил матчбол при счете 5:3, не смог подать на титул при счете 5:4, но сделал решающий брейк в 11-м гейме.

Для Медведева этот титул стал первым в карьере. В 2017 году он дошел до финала на турнире в Ченнаи, но проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту. Соперник Медведева по решающей встрече в Сиднее 18-летний де Минор проводил первый финал на уровне ATP.

Призовой фонд турнира в Сиднее составляет 468 тысяч долларов. Он считается подготовительным перед Открытым чемпионатом Австралии. В этом сезоне Australian Open пройдет с 15 по 28 января. Его призовой фонд составляет 43 миллиона долларов.

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