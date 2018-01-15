Державина проводили в последний путь

В Московском академическом театре сатиры простились с народным артистом России Михаилом Державиным. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает ТАСС.

«Ушел очень красивый, тонкий, с добрым юмором человек, нам с ним было весело и тепло. Мы звали его Мишенька, потому что он был родной. Он никому не приносил ни малейшей неприятности, сегодня мы скрываем наши слезы, нам хочется выдержать этот день», — сказала актриса Вера Васильева.

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Проводить актера в последний путь пришли Михаил Швыдкой, Александр Кибовский, Александр Ширвиндт, Наина Ельцина, Вера Васильева, Игорь Золотовицкий, Эммануил Виторган, Вера Алентова, Марк Розовский, Клара Новикова.

Державина похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой его отца, артиста Михаила Державина.

Михаил Державин умер после продолжительной болезни 10 января.

Артисту был 81 год. Он известен по таким фильмам, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Чокнутые», «Старые клячи», «Бабник», «Жених из Майами», «Примадонна Мэри» и «Моя морячка». В 1970-х артист участвовал в телепередаче «Кабачок 13 стульев», где ему была отведена роль пана Ведущего.

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