Михаила Державина похоронили рядом с отцом

Актера Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой его отца, в прошлом ведущего актера театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 15 января.

Ранее в понедельник в Театре сатиры, где Державин работал с 1964 года, состоялась церемония прощания с артистом. В частности, ее посетили актер Александр Ширвиндт, телеведущий Андрей Малахов и режиссер Борис Грачевский.

Державин скончался 10 января в возрасте 81 года. Он находился в реанимации с конца 2017 года. По словам супруги артиста Роксаны Бабаян, врачи делали все возможное для спасения жизни Державина, но «организм уже не справлялся с болезнью».

Михаил Державин — народный артист России. Он известен по таким фильмам, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Чокнутые», «Старые клячи», «Бабник», «Жених из Майами» и «Примадонна Мэри». В 1970-х артист участвовал в телепередаче «Кабачок 13 стульев», где ему была отведена роль пана Ведущего.

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