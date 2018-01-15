Американка отвлекла сына от игры и получила пулю в голову

В США 28-летний Мэтью Николсон убил мать после того, как она отвлекла его от игры. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам полицейских, 68-летняя женщина вошла в комнату сына, напуганная сильными криками, доносившимися из его спальни. Сын очень рассердился, в гневе разломав наушники и обвинив в этом мать. После этого ссора лишь набрала обороты.

«Он начал угрожать, что убьет и мать, и отца», — заявил один из стражей порядка. После этого Николсон вернулся с пистолетом и выстрелил трижды: две пули угодили в стену, еще одна — в голову женщине. Через некоторое время она скончалась в больнице.

Мужчина попытался застрелить и 81-летнего отца. Однако сделать это ему не удалось: тот выбил оружие из рук сына.

После этого Мэтью сбежал с места преступления. Через некоторое время его арестовали полицейские.

«Наша мама была человеком, который всегда старался разглядеть в людях только хорошее», — рассказала дочь погибшей женщины. Откуда в доме взялось оружие, издание не уточняет.

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