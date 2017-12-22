Побывавший в виртуальной реальности москвич умер от потери крови

В московской квартире обнаружено тело 44-летнего геймера. Об этом в пятницу, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка СКР.

«В квартире на проспекте маршала Жукова было обнаружено тело москвича 1973 года рождения, с резаной раной головы. По версии следствия, мужчина, надев очки виртуальной реальности, передвигался по комнате и упал на стеклянный стол. Один из осколков стал причиной смерти от кровопотери», — рассказала Иванова.

Начата доследственная проверка.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что тело обнаружила мать геймера: он перестал отвечать на телефонные звонки, и днем 21 декабря она зашла к нему проверить, все ли у сына в порядке.

«По предварительным данным, последней игрой, запущенной в очках виртуальной реальности, была Star Wars, — отметил источник. — Судмедэксперт, осматривавший тело, считает, что геймер не сразу обратил внимание на кровотечение, иначе он вполне мог бы выжить».

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