Производителя «Чупа-чупсов» наказали за помои в российских водах

Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало российское подразделение компании Perfetti Van Melle за незаконный сброс сточных вод в ручей в городском округе Истра. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Инспекторы эконадзора вынесли постановления о назначении административных наказаний в отношении Санатория "Истра" и ООО "Перфетти Ван Мелле". Материалы о нарушениях водоохранного законодательства поступили в Минэкологии из Истринской городской прокуратуры», — отмечается в сообщении.

Министр экологии Московской области Александр Коган пояснил, что санаторий сбрасывал воды в реку Малая Истра, а производитель «Чупа-чупсов» — в безымянный ручей, который является притоком реки Истра. У обоих обществ отсутствуют разрешения на использование водных объектов. «За это общества были крупно оштрафованы», — уточнили в ведомстве. Сумма штрафов не раскрывается.

Российскому потребителю Perfetti Van Melle известна леденцами «Чупа-чупс» и Sula, конфетами Mentos, Fruitella и Meller. В России у компании два офиса — в Москве и Санкт-Петербурге.

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