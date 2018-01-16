Британка нарвалась на штраф из-за двух лишних секунд на парковке

Жительница Великобритании получила квитанцию на оплату штрафа за две лишние секунды на парковке. О своей проблеме она рассказала изданию The Mirror.

22-летняя Эми Бендолл (Amy Bendall) оставила свою машину на парковке у фитнес-клуба. После тренировки она вернулась к автомобилю, заплатила за пять часов парковки и отправилась домой.

Четыре дня спустя девушка получила квитанцию на 100 фунтов стерлингов (около 7,8 тысячи рублей) за превышение срока оплаченной парковки. К ней была приложена фотография, по которой было видно, что девушка задержалась всего на две секунды.

В уведомлении говорилось, что, если девушка заплатит штраф в течение двух недель, его снизят на 40 процентов. Однако Бендолл решила обжаловать решение и преуспела: компания отменила штраф, когда автомобилистка рассказала им подробности произошедшего.

«Я довольно долго выбиралась с парковки, потому что на выезде образовалась очередь. Едва ли справедливо быть оштрафованной за это», — отметила Бендолл.

В мае 2017 года автовладельцу машины без номеров в Москве пришел штраф за неправильную парковку. Каким образом автомобиль смогли идентифицировать, не сообщается.

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