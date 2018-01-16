Солистке The Cranberries приписали «жуткую депрессию» и попытку самоубийства

Друзья солистки The Cranberries Долорес О'Риорданн рассказали, что перед смертью она была в «жуткой депрессии». Об этом сообщает TMZ.

По словам знакомых, в таком состоянии О'Риорданн пребывала на протяжении последних недель. Она также страдала от боли в спине. Как уточняет издание, артистка в 2013 году пыталась совершить самоубийство.

Материалы по теме «Знаешь, что из-за тебя я умерла?» Солистка The Cranberries скончалась в возрасте 46 лет

Причина смерти исполнительницы до сих пор не установлена, полиция назвала ее «необъяснимой». В 2015-м певице диагностировали биполярное расстройство.

Долорес О'Риорданн умерла 15 января в Лондоне, куда приехала, чтобы записать новую версию хита Zombie. Ей было 46 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!