Умерла вокалистка The Cranberries

В Лондоне скончалась вокалистка рок-группы The Cranberries Долорес О'Риорданн. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает The Sun.

Певице было 46 лет. Артистка приехала в Великобританию для записи музыки.

Ее публицист подтвердил ее смерть. «Члены семьи опустошены печальной новостью и просят не беспокоить их в это трудное время», — сказал он.

О'Риордан выступала в составе The Cranberries с 1990 года. В 2003-м она начала сольную карьеру. Певица также была членом группы D.A.R.K. и сыграла эпизодическую роль в фильме Фрэнка Корачи «Клик: с пультом по жизни».