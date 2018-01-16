Австралийские украинцы пришли в ярость из-за советских серпа и молота на телешоу

Союз украинских организаций Австралии выпустил заявление, в котором возмутился появлением советской символики — серпа и молота — в одном из выпусков кулинарной программы «Правила моей кухни» (My Kitchen Rules). Обращение опубликовано в аккаунте союза на Facebook.

По мнению участников объединения, использование подобных символов в шоу неприемлемо. «Серп и молот и те, кто стоял за этими символами, привели к гибели свыше 7 миллионов украинцев во время большого голода в Украине в 1932-33 годах», — говорится в заявлении.

Кроме того, украинцы предпочли сравнить серп и молот со свастикой, а их использование назвали унизительным.

Растяжку с советскими символами редакторы программы использовали для представления двух участников из России. В анонсе выпуска российские конкурсанты общаются с другими участниками под аккомпанемент «Калинки» и Moskau (песня Dschinghis Khan), а также распивают водку.

С мая 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов. Он запрещает изготовление и публичное использование символики, в частности изображения советских флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской ССР и других советских республик.

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