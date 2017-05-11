Матвиенко предложила запретить использовать георгиевские ленты в рекламе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить использование георгиевских лент и других символов Победы в коммерческих целях. Об этом в четверг, 11 мая, она рассказала в интервью «Аргументам недели».

«Недопустима коммерциализация символов Победы. Когда, например, георгиевские ленточки используются в рекламе или становятся чем-то вроде модного мема, без должного уважения к ним», — заявила она, подчеркнув, что высказывавшиеся ранее инициативы, направленные на предотвращение девальвации символов, нужно оформить в законопроект.

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В апреле 2015 года председатель Российской партии пенсионеров за справедливость Игорь Зотов предлагал ввести уголовную ответственность за осквернение символов Победы в Великой Отечественной войне, таких как Знамя Победы, орден Победы или георгиевская лента.

В том же году лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить использовать в рекламе атрибутику, связанную с Великой Отечественной войной: георгиевские ленты, звезды на фуражках, пряжках, ордена и медали.

Использование символов Победы в рекламе неоднократно вызывало недовольство граждан, а также становилось поводом для проверок. Так, в начала мая Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело об административном правонарушении в отношении бизнесмена, использовавшего в рекламе пивного магазина образ Родины-матери с известного советского плаката. Вместо текста военной присяги в руках у Родины-матери была похожая на леща рыба, которую обещали покупателям в подарок.