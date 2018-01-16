В Польше избавятся от работников МИД с российскими дипломами

Глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович решил распрощаться с дипломатами, которые имеют дипломы российских высших учебных заведений. Об этом 16 января, во вторник, сообщила радиостанция RMF 24 со ссылкой на свои источники.

Известно, что новый глава ведомства хочет уволить старых дипломатов, большинство из которых выпускники МГИМО, и набрать новые кадры. Предыдущий министр иностранных дел Витольд Ващиковский отказывался менять кадровую политику в ведомстве и брать на работу сотрудников без дипломатического опыта.

Еще до вступления в должность главы МИД Чапутович уволил директора Дипломатической академии Артура Гаразима и снизил требования для приема кандидатов на дипломатическую и консульскую службу.

9 января Витольд Ващиковский был отправлен в отставку, новым министром внешнеполитического ведомства стал Яцек Чапутович.

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