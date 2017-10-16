Польша отказалась поддержать пересмотр условий ассоциации ЕС и Украины

Министерство иностранных дел Польши не поддержит пересмотр Соглашения об ассоциации ЕС и Украины. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в опубликованном в понедельник, 16 октября, ответе на запрос агентства «Укринформ».

«Польша не видит возможности пересмотра Соглашения об ассоциации или Соглашения об углубленной зоне свободной торговли с Украиной. Польская сторона будет поощрять партнеров из Венгрии и Украины решить спорные вопросы закона об образовании путем диалога», — приводит агентство выдержку из документа польского МИД.

Вместе с тем в министерстве отметили, что Варшава «внимательно следит за вопросами влияния соответствующего закона на образование на польском языке и находится в постоянном контакте с украинскими партнерами».

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Тремя днями ранее сообщалось, что по настоянию Венгрии вопрос о пересмотре соглашения об ассоциации ЕС с Украиной внесен на рассмотрение Совета Европейского союза по иностранным делам.

9 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт потребует пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за принятого Киевом закона об украинизации образования.

Принятый в сентябре Верховной Радой закон об образовании был в том же месяце подписан президентом Украины Петром Порошенко. Нормативный акт фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.

Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия. В Будапеште заявили, что намерены блокировать все инициативы, выгодные Украине, во всех международных организациях, особенно в ЕС.