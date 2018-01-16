Пушкова упрекнули за любовь к европейским курортам

Издание «Собеседник» опубликовало материал об излюбленных местах отдыха сенатора и телеведущего Алексея Пушкова и членов его семьи. Статья вызвала резонанс в социальных сетях: пользователи начали спорить относительно того, насколько патриотично для российского политика отдыхать в Европе.

2017-й год сенатор, как пишет портал, встретил вместе с семьей в Испании, 2018-й — также за пределами России. В какой стране Пушков отметил Новый год, неизвестно, но накануне праздника его якобы видели в аэропорту Рима.

В декабре 2017-го политик был в Германии, но, судя по записи его супруги в Facebook, туда сенатор приехал для участия в Мюнхенской стратегической конференции, которая с 2015 года проходит в замке Эльмау в Баварских Альпах. «Баварская сказка», — так Пушкова оценила местный курорт.

«Собеседник» отмечает, что дочь парламентария Дарья также предпочитает отдыхать за границей.

Пушков в своем Twitter-аккаунте регулярно комментирует различные мировые и российские новости. Так, 15 января он отреагировал на инцидент с поножовщиной в пермской школе, в результате которого пострадали 14 учеников и учительница. В другом твите сенатор написал следующее: «Как феномен стрельба и поножовщина в школах пришли к нам в последние годы — и известно, откуда».

Пушкову 63 года. До избрания в Совет Федерации он был депутатом Госдумы, работал в Дипломатической академии МИД России. С 1998-го ведет на ТВЦ программу «Постскриптум». Окончил МГИМО в 1976 году.

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