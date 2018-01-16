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Дочь до смерти избила мать тапком в Саратовской области

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 51-летней жительницы Энгельса Саратовской области, которая до смерти избила свою 80-летнюю мать. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

По версии следствия, 12 января обвиняемая у себя в квартире якобы не смогла поднять с пола и переместить на диван мать, которая плохо себя почувствовала и упала. Тогда женщина разозлилась и стала бить родительницу по голове и телу сначала тапочкой, а потом черенком от лопаты.

Пенсионерка вскоре скончалась. По словам прибывших на место врачей, смерть наступила в результате тупой сочетанной травмы тела.

Злоумышленница задержана, она признала вину. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Расследование продолжается.

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