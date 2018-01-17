В Казахстане собрались заплатить блогерам за рекламу латинского алфавита

Власти Казахстана собираются выделить более 462 миллионов тенге (80,5 миллиона рублей) на популяризацию перехода казахского языка на латиницу. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на подготовленный правительством Казахстана план поэтапного отказа от кириллицы.

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Эти деньги направят на «разъяснительные работы» в социальных сетях путем привлечения блогеров в 2018-2025 годах. Ежегодно на эти цели предложено тратить 57,82 миллиона тенге (более 10 миллионов рублей). Исполнителем программы указано Министерство культуры и спорта Казахстана.

Министерства информации, культуры, спорта, образования и науки подготовят специальные хештеги, с которыми в соцсетях будут распространяться материалы. Министерство информации и коммуникаций сформирует пул журналистов, специализирующихся на публикациях о переходе к латинице. Этим ведомствам деньги не предусмотрены.

Также предполагается появление тематических рубрик и программ на эту тему в СМИ. В эфире телеканалов, по задумке авторов плана, покажут видеоролики о достижениях перевода казахского языка на латиницу, которые затем появятся в социальных сетях и на видеопорталах.

План предусматривает публикацию в соцсетях постов на латинизированной форме казахского языка, а также разработку программы конвертера и IT-приложения для текстового перекодировщика на латиницу. Tengrinews уточняет, что план пока не утвержден.

The New York Times 16 января опубликовала материал, в котором говорилось, что казахстанские лингвисты были «шокированы» новым алфавитом, в котором слишком много апострофов.

По распоряжению президента страны Нурсултана Назарбаева полностью отказаться от кириллицы Казахстан должен к 2025 году. Как отмечал казахстанский лидер, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык. Назарбаев также подчеркивал, что кириллица искажает казахский язык.

В Казахстане и среди казахов в республиках бывшего СССР используется казахский кириллический алфавит. Латиницу используют некоторые казахские диаспоры за рубежом, в частности в Турции.

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