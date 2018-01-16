Казахстанские лингвисты пришли в ужас от нового алфавита

Перевод казахского языка на латиницу, который должен быть завершен к 2025 году, заставил насторожиться казахстанских лингвистов. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Опрошенные изданием специалисты признались, что их шокировало количество апострофов — новый алфавит предполагает этот знак для девяти букв. Общее число букв составит 32 против 42 в кириллической версии.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 2017 году утвердил переход письменности на латиницу с апострофами, лингвисты же рекомендовали использовать фонетические маркеры. По их мнению, подход Назарбаева будет «уродливым и неточным». «Никто не знает, откуда он взял эту ужасную идею», — рассказал NYT профессор международных отношений и турецких исследований из Мичигана Тимур Кокаоглу. По его словам, новое написание «заставляет ваши глаза болеть».

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К примеру, официальное название государства «Республика Казахстан»​ («Қазақстан Республикасы») превратится в Qazaqstan Respy’bli’kasy.

«Это основная проблема нашей страны: если президент что-то говорит или просто пишет на салфетке, все должны аплодировать», — сказал изданию политический аналитик и член комиссии по реформе языка Айдос Сарым.

Он считает, что Назарбаев заслуживает доверия за превращение Казахстана в «самую стабильную и процветающую страну в регионе», однако язык — это «очень деликатная сфера, которая не может быть продиктована чиновниками». Сарым также заметил, что использование апострофов затруднит поиск на казахском языке в Google и создание хештегов в Twitter.

По распоряжению Назарбаева полностью отказаться от кириллицы Казахстан должен к 2025 году. По словам казахстанского лидера, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык. Он также говорил, что кириллица искажает казахский язык.

В Казахстане, а также среди казахов, проживающих в республиках бывшего СССР, используется казахский кириллический алфавит. Латиницу используют некоторые казахские диаспоры за рубежом, в частности в Турции. В КНР и других странах казахские общины используют арабское письмо.

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