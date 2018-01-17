«Урал» назвал условие покупки Месси

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов назвал условие, при котором клуб купит форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Слова руководителя приводит «Областная газета».

«Селекционная работа ведется круглый год, 24 часа в сутки. Масса футболистов, масса агентов. Сейчас на примете два футболиста, ведем переговоры. Больше нам не нужно. Ну, если, конечно, Месси за миллион рублей не выставят на продажу. Тогда мы, конечно, его возьмем», — сказал Иванов.

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13 января была названа зарплата Месси в «Барселоне». 30-летний аргентинец стал самым высокооплачиваемым игроком в истории, его ежегодный доход в каталонском клубе составляет 104 миллиона евро. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 2021 года.

После 20 туров российской премьер-лиги «Урал» занимает девятое место с 25 очками. Суммарная стоимость игроков клуба — 11,4 миллиона евро.

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