Немец сел в ванну и полетел

Авторы YouTube-канала The Real Life Guys соорудили летательный аппарат из обычной ванны и подручных средств. Возможности изобретения продемонстрированы в ролике.

Один из блогеров забрался в ванну, которую он «припарковал» рядом с домом, и добрался на ней до пекарни. На протяжении всего полета он был в шлеме и вел аппарат с помощью пульта дистанционного управления. Купив сендвич, он вернулся домой тем же способом.

Видео набрало более 350 тысяч просмотров.

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