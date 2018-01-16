Детей накормили едой для богачей и засняли их кривляния на видео

Дети попробовали самые дорогие блюда из разных эпох и рассказали о своих ощущениях на камеру. Выпуск проекта «Дети пробуют еду» опубликован на YouTube-канале Bon Appétit.

Участников проекта угостили устрицами, лапками лягушки, креветками в коктейльном соусе, лобстерами, говядиной «Веллингтон», пастой с трюфелями, яйцами с икрой, фуа-гра, чизстейком и пончиками с позолотой.

В большинстве случаев дети признавались, что угощение либо им совсем не нравится, либо «терпимо». Многие герои видео сравнивали мясные и рыбные блюда с курицей, а в случае с пастой и трюфелями одна из девочек не смогла доесть блюдо и просто выплюнула его.

Видео набрало более 2,5 миллиона просмотров.

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