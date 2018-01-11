Челябинский голубь сразился с человеком за хлеб

Рабочий одного из предприятий Челябинска попытался накормить подлетевшего к нему голубя. Он отщипнул хлеба и дал птице, однако затем ему захотелось немного с ней поиграть. Желая заинтересовать пернатого, челябинец начал дергать пальцами перед его клювом, однако голубю это не понравилось.

Поняв, что птица разъярилась, рабочий надел перчатку. Голубь вцепился в перчатку и начал резво клевать руку. Тогда мужчина дотронулся до голубя другой рукой в перчатке. Птица улетела, оставив хлеб на столе.

Мужчина разместил ролик на YouTube, после чего он стремительно начал набирать популярность. Журналисты попытались разыскать автора видео, но пока это не удалось.

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