На заводе в Белгороде обещали разобраться с историей о голове голубя в консервах

Завод «Белгородские молочные продукты» разберется в эпизоде с обнаружением головы голубя в произведенной у них банке с кукурузой. Об этом РИА Новости заявил представитель предприятия в пятницу, 15 сентября.

Снимок с необычной находкой под крышкой консервов с надписью «Белгородские овощи» опубликовала в соцсетях студентка, готовившая себе ужин.

В региональном управлении Роспотребнадзора агентству данный случай пока не прокомментировали.

Ранее в феврале 2016 года сообщалось об обнаруженной жительницей Саратова крысиной голове в батоне хлеба. Роспотребнадзор инициировал по данному факту проверку местного хлебокомбината.

Позднее было установлено, что в хлебе имелось «включение растительного происхождения, состоящее из компонентов сырья», а не часть тела грызуна. И директор «Саратовского хлебокомбината имени Стружкина» инициировал уголовное дело по факту клеветы в отношении пользователя соцсетей, сообщившего об останках крысы в изделии предприятия.

На заводе заявили о желании истребовать с виновника компенсации понесенных убытков.