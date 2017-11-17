В Омске завершили расследование дела об убийстве голубя

Жителя Омска привлекают к уголовной ответственности за убийство голубя. Об этом говорится на сайте регионального управления МВД в пятницу, 17 ноября.

Мужчине 1986 года рождения предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными (часть 1 статьи 245 УК). По данным полиции, 1 августа омич, будучи в нетрезвом состоянии, пришел на футбольное поле с рогаткой и стал стрелять камнями в птиц. Одна из них погибла. Инцидент произошел на глазах у детей.

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«На крики детей мужчина не реагировал. О случившемся малыши рассказали родителям, которые сфотографировали тело птицы и разместили пост в социальных сетях», — отмечено в тексте.

Обвиняемый неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и сам является отцом двоих малолетних детей. Мужчина признал вину и заявил, что издеваться над животными «его побудило состояние алкогольного опьянения». Дело направлено в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд.

В октябре сообщалось о 20-летнем жителе Забайкалья, укравшем у дачников и съевшем трехмесячного щенка породы алабай. По данному факту возбудили уголовное дело о краже.



