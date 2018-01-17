Боевикам пригрозили самой мощной установкой залпового огня

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) развернули в Йемене реактивную установку залпового огня Jobaria MCL, которую планируется применить против действующих на территории страны повстанцев-хуситов. Фотографии установки появились в Twitter.

Как отмечается в комментарии к снимкам, данное орудие будет использоваться для защиты базы арабской коалиции в йеменском Марибе.

Jobaria MCL считается самой мощной РСЗО в мире. Она способна осуществлять залп 240 122-миллиметровыми снарядами из четырех пусковых установок, размещенных на одном полуприцепе. Время залпа составляет около двух минут, дальность поражения наземных целей — около 40 километров. При этом обслуживаться данная установка может экипажем, состоящим всего из трех человек.

Как отмечает издание «Вестник Мордовии», после демонстрации РСЗО на выставке IDEX-2013 многие эксперты раскритиковали ее за громоздкость и плохую маневренность — длина установки составляет 29 метров, вес — почти 105 тонн. Однако военным из ОАЭ все же удалось довести MCL до возможности реального использования в боевых действиях.

В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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