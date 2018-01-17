Непослушных любителей купаний при минус 60 в Норильске ждет особый разговор

В Норильске из-за сильных морозов жителям рекомендовали воздержаться от крещенский купаний, передает «Таймырский телеграф» в среду, 17 января.

«Жесткость погоды будет в районе минус 60 градусов. Нахождение даже подготовленных людей в холодной воде при такой жесткости может привести к каким-либо серьезным последствиям для организма», — отметил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска Андрей Магеров.

Он сказал, что в крещенскую ночь клуб «Моржи Таймыра» также не будет работать. Бани и места для переодевания будут закрыты.

Оперативные службы все же будут дежурить на городском озере Долгое, где обычно проводят такие мероприятия. «Для того чтобы не допустить несчастных случаев на озере, если кто-то вдруг не послушает рекомендаций и решит купаться, сотрудники оперативных служб будут проводить разъяснительные беседы», – добавил Магеров.

В январе 2017 года сообщалось, что власти карельского города Лахденпохья не стали организовывать крещенские купания и направили сотрудников МЧС частной проруби, чтобы те отгоняли православных от купели во избежания тяжелых последствий для их здоровья.

