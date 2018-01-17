Детей приучат к отсутствию половых различий

Американский бренд Abercrombie Kids представил свою первую детскую коллекцию унисекс. Об этом в среду, 17 января, сообщает WWD.

Линия одежды, не относящаяся ни к мужскому, ни к женскому полу, называется Everybody Collection («Коллекция для каждого»). Она включает 25 разных стилей, в нее входят бомберы, толстовки, джинсы, рубашки, футболки, а также обувь и аксессуары. При этом одежда создана по единой системе размеров как для мальчиков, так и для девочек.

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«Родители и их дети не хотят ограничиваться определенными цветами и стилями, предназначенными для их пола. Наша коллекция охватывает современные тенденции и подходит для любого ребенка», — сообщили сотрудники компании.

Стоимость вещей варьируется от 20 до 70 долларов.

28 декабря сообщалось, что феминистка и мать троих детей Флори Хатчинсон предложила новый значок-эмодзи для социальных сетей и мессенджеров: туфли-балетки на плоской подошве. По мнению феминистки, эмодзи в виде туфель на высоком каблуке ущемляют права женщин на удобство и самовыражение, поскольку намекают, что шпильки — единственно возможный и обязательный вариант женской обуви.

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