Бывшего агента ЦРУ заподозрили в шпионаже на Китай

В аэропорту Нью-Йорка арестовали бывшего агента ЦРУ Джерри Чунь Шинг Ли (Jerry Chun Shing Lee) по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Ли — гражданин США, который в настоящее время проживает в Гонконге. По сведениям агентства, с 1982 по 1986 год Ли служил в американской армии, а потом проработал в ЦРУ с 1994 по 2007 год.

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В Министерстве юстиции Соединенных Штатов отметили, что в 2012 году агенты ФБР обыскали номер подозреваемого в отеле во время его командировок в Вирджинию и на Гавайи.

В частности, у него обнаружили две записные книжки, в которых значились настоящие имена и кодовые номера шпионов, работавших на ЦРУ. Какое наказание грозит американцу, агентство не уточняет.

В конце мая 2017 года стало известно, что американке китайского происхождения по имени Сы Чэнь из Калифорнии грозит до 150 лет тюрьмы за попытку продажи Пекину секретных технологий. Согласно обвинительному заключению, Сы купила и попыталась переправить в Китай оборудование, используемое в системах защиты линий связи без оформления необходимых лицензий от Министерства торговли США. Как следует из материалов дела, подозреваемая пыталась скрыть содержимое упаковок, сменив на них маркировку.