Зрителей шоу взбесили откровения врача о венерической болезни жены священника

Зрители утренней программы This Morning на британском канале ITV ополчились на доктора Криса Стила (Chris Steele), который рассказал историю об обнаружении половой инфекции у жены священника, много лет назад бывшей его пациенткой.

Ведущие Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) и Филлип Шофилд (Phillip Schofield) хотели обсудить со Стилом новый анонимный сервис, который оповещает пользователей о том, что люди, с которыми они когда-то вступали в интимную связь, получили инфекцию, передающуюся половым путем (ИППП). Ведущему постоянной рубрики о здоровье показалось, что история времен, когда он работал врачом общей практики, придется кстати.

«Много-много-много лет назад ко мне приходила одна пациентка. У нее были выделения из влагалища, я сделал мазок, и у нее обнаружилась ИППП. Когда я сказал ей об этом, и она пришла в бешенство», — начал он.

За всю жизнь у пациентки был единственный половой партнер — ее муж, священник, продолжил Стил, который, как оказалось, подхватил инфекцию во время измены. По словам врача, он не мог рассказать об этом жене священника из-за принципа конфиденциальности с пациентом.

Ведущие шоу пытались прервать доктора, однако тот говорил очень бегло. В конце концов Шофилд свел все к шутке, попросив Стила прекратить рассказ.

Рассказ врача вызвал негодование зрителей, пишет The Daily Mail. Пользователи Twitter писали, что Стил поступил непрофессионально, поведав частную историю пациентки. «Доктор Крис просто взял и нарушил конфиденциальность, раскрыв результаты жены викария», — возмутились они.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!