Туристов заманят в Тульскую область черной икрой и осетрами

В Тульской области в рамках развития промышленного туризма создан новый маршрут, который включает посещение рыбоводческого предприятия. Работники предприятия расскажут гостям об особенностях разведения рыбы и получения икры, а также проведут дегустацию свежей черной икры двух видов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Председатель комитета по развитию туризма Тульской области Владимир Аллахвердов предположил, что рыбоводческое предприятие «Приокское» привлечет как российских, так и иностранных туристов. Он также рассказал о перспективности промышленного туризма в России в целом и в Тульской области в частности.
ООО «Рыбоводческое предприятие «Приокское» находится в Алексинском районе Тульской области. Оно функционирует с 2014 года и специализируется на разведении осетров и стерляди, а также производстве черной икры.