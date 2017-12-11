Туляк убил знакомого за попытку помирить его с женой 8 Марта

Жителя Тульской области приговорили к 10 годам колонии строгого режима за то, что он избил до смерти знакомого, пытавшегося помирить его с сожительницей. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как установил суд, в ночь на 8 марта сожительница 22-летнего осужденного встретила знакомого на улице и попросила его дать телефон, чтобы позвонить матери. По ее словам, она поссорилась с гражданским мужем. В ответ их общий знакомый предложил вместе вернутся домой и успокоить мужчину.

В квартиру молодой человек проник через окно. Осужденный нанес ему не менее пяти ударов по голове, от которых тот скончался.

В декабре сибиряк получил 12 лет колонии за убийство случайного человека, которого он принял за любовника жены. Мужчина перепутал адрес своего дома и ударил ножом открывшего ему дверь 40-летнего хозяина чужой квартиры.