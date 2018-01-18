Киносборы в России выросли на 20 миллиардов

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что киносборы в стране выросли на 20 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 18 января, сообщает «Интерфакс».

«Общие киносборы в России за пять лет работы правительства выросли с 35 миллиардов рублей до 54 миллиардов рублей», — заявил глава Минкульта.

По его словам, сборы за отечественное кино увеличились на 120 процентов. Как отметил Мединский, в 2017 году американские фильмы показали худшие результаты за 20 лет.

Ранее в четверг сообщалось, что Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила министерство в нанесении экономического ущерба из-за переноса премьер фильмов и вмешательства в деятельность кинотеатров. Члены ассоциации заявили, что получили уведомление о переносе «Приключения Паддингтона 2» накануне премьеры, когда на сеансы было продано билетов на сумму более 750 тысяч рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!