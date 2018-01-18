Россияне отказались покупать биткоины

Половина россиян (51 процент) выступают против покупки биткоинов, 36 процентов заявили, что, скорее всего, воздержатся от этого. Приобрести криптовалюту готовы лишь около девяти процентов жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Среди причин отказа купить биткоины респонденты называют недостаток знаний о криптовалюте, недоверие к ней и отсутствие денег. Помимо этого, большинство жителей страны (67 процентов) считают биткоин неудачным вложением, только 13 процентов уверены, что его стоит приобрести.

Также разделились мнения о степени надежности биткоина: 36 процентов считают, что криптовалюта хорошо защищена, и ее украсть сложнее, чем реальные деньги; 33 процента полагают, что биткоины защищены плохо, и украсть обычные деньги труднее.

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Согласно результатам исследования, только треть россиян (29 процентов) знает о майнинге биткоина. Половина жителей страны (47 процентов) считает, что биткоин нельзя произвести самому, а можно только купить. Также порядка 43 процентов респондентов заявили, что эта криптовалюта «нужна только для спекуляций», и за нее нельзя приобрести реальные товары и услуги. Противоположного мнения придерживаются 40 процентов опрошенных.

В целом о биткоине в подробностях осведомлены 13 процентов россиян; 43 процента заявили, что «что-то слышали»; еще 14 процентов жителей страны сообщили, что им известно только название криптовалюты. Более трети опрошенных (34 процента) считают, что биткоин может купить любой желающий; 27 процентов заявили, что это доступно только ограниченному кругу людей. Незаконным приобретение биткоинов в России считают 16 процентов респондентов; 44 сказали, что незаконно их обналичивание.

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