Грабители напали на обменник и долго искали биткоины

Грабители в бразильском Рио-де-Жанейро напали на пункт обмена валют и попытались там найти биткоины. Об этом рассказывает газета Extra Globo.

Бандиты, угрожая оружием, связали владельцев обменника и унесли наличные и ценности на 31 тысячу долларов. Однако, как утверждает владелец пункта Лукас Коэн, преступники хотели забрать больше.

«Недавно мы повесили табличку с оповещением о том, что мы работаем с биткоинами, и они начали искать их после того, как украли все остальное. Они забрали мой сотовый телефон и сказали, что хотят получить биткоины, которые хранятся в виртуальном кошельке в мобильном приложении. Но наша криптовалюта находится в другом месте», — рассказал Коэн.

16 января глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор предупредил владельцев биткоинов, что они должны морально готовиться к потере всех своих вложений в криптовалюту.

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